جيش الاحتلال يلوح بشنّ عدوان عسكري واسع شمال الضفة

وطن: أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء الجمعة، بأن هناك ترتيبات داخل جيش الاحتلال لشن عدوان عسكري واسع شمال الضفة الغربية.

وقالت القناة (12) العبرية، إن "المنظومة الأمنية في حالة تأهب قصوى قبيل الأعياد بسبب تحذيرات من عمليات فلسطينية".

وأضافت: "وفي نفس الوقت يوجد هناك ترتيبات لعملية عسكرية واسعة في شمال الضفة الغربية".

كما ونقلت القناة حديث مسؤول عسكري بأن "الأيام المقبلة هي فترات اختبار، في أي مكان لا تنشط فيه السلطة الفلسطينية، فإن إسرائيل ستدخل وتزيد نشاطها".

وفي وقتٍ سابقٍ اليوم، قال وزير جيش الاحتلال، بيني غانتس، إن "الجيش ، والشاباك، والشرطة، يعملون بقدر كبير من القوة الاستخبارية والكثير من الأنشطة الهجومية والدفاعية".

وتابع غانتس في حديث للقناة (12) العبرية، أنه "تم الدفع بأكثر من 10 كتائب في الضفة الغربية، وعززنا القوات على خط التماس".

وأضاف: "أتمنى أن لا يدخل الجيش في جولة قتال جديدة على أي من الجبهات قبل انتخابات (كنيست) المقبلة في الأول من تشرين الثاني المقبل".

وتابع غانتس "نحن بحاجة إلى مواصلة نشاطنا وعملياتنا هجوميا ودفاعيا بقدر ما هو ضروري وفي كل مكان ولن تتوقف حتى استعادة الهدوء".