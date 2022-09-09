إصابات بينها بالرصاص الحي واعتقال شاب خلال مواجهات مع الاحتلال في سنجل

وطن: أصيب عدد من المواطنين، مساء اليوم الجمعة، واعتقل آخر، لدى مهاجمة المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي أهالي بلدة سنجل شمال شرق رام الله .

وهاجمت مجموعة من المستوطنين المواطنين في الأراضي المهددة بالاستيلاء، وحطموا 6 مركبات، بحماية من قوات الاحتلال.

واطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السام والصوت صوب المواطنين في منطقة الرفيد شمال سنجل المهددة بالاستيلاء عليها من قبل المستوطنين، ما أدى إلى إصابة شابين بالرصاص الحي في اليد والقدم، وآخرين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وثلاثة مواطنين بالاعتداء بالضرب بأعقاب البنادق، والعشرات بالاختناق.

وجرّفت آليات تابعة للمستوطنين قبل أسبوع، مساحات من أراضي منطقة الرفيد تقدر بـ6 دونمات بغية الاستيلاء عليها لإقامة حزام استيطاني يربط المستوطنات المقامة على أراضي المنطقة.

في غضون ذلك أعلنت مصادر عبرية مساء اليوم الجمعة إصابة مستوطنين اثنين خلال مواجهات اندلعت بين الاحتلال و المواطنين في بلدة سنجل .