الاحتلال يزعم اعتقال خلية نفذت عدة عمليات اطلاق نار قرب رام الله

وطن: زعم جهاز "الشاباك"، اليوم الجمعة، أنه "فك لغز عدة عمليات إطلاق نار وقعت في محيط مدينة رام الله بين شهري تموز وآب الماضيين".

وأضاف الشاباك في بيان له، أن "من بين المعتقلين، منفذو عملية إطلاق النار على حافلة للمستوطنين كانت تسير قرب الطريق 60 بالقرب من سلواد في 20 آب الماضي، كما تم اعتقال خلية من أفراد الجبهة الشعبية لتنفيذهم عملية إطلاق نار ضد دورية عسكرية قرب بيت دقو في 20 تموز الماضي".

وأشار إلى انه "في 28 آب، و4 أيلول تم حل لغز هجومين قرب النبي صالح ما أدى لإصابة 4 جنود، وتم اعتقال اثنين من المشتبه بهما قبل أن يعترفا بذلك خلال التحقيق معهما".

وأوضح أنه "تم ضبط العديد من الأسلحة المستخدمة في تنفيذ تلك الهجمات"