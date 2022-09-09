تشافي عن مواجهة قادش: نسعى للانتقام.. وهذا موقفي من ألبا

وطن: تحدث تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة عن مواجهة قادش، غداً السبت، بالجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسباني.

قال تشافي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "قادش خصم صلب دفاعياً، يصعب علينا الوضع دائماً، وحقق أمامنا فوزين وتعادلين مؤخراً، مباراة الغد سنسعى فيها للانتقام الكروي".

وتابع: "تركيزنا على لقاء قادش فقط، أتفهم النشوة بعد الفوز على فيكتوريا بلزن بخماسية في دوري الأبطال، ولكن يجب علينا الفوز أيضاً بالليغا".

وعن تصريحات جوردي ألبا، قال تشافي: "أتفهمه، لكني أقدر أكثر إنه يرغب في الانخراط بالفريق ومساعدتنا، تصريحاته منطقية، إنه لاعب محترف وقائد عظيم كما أنه لاعب مهم وسيساعدنا كثيراً".

وكان ألبا علق على التقارير التي أشارت إلى اتفاق برشلونة مع انتر ميلان لإعارته، حيث قال: "سواء كان قرار إدارة برشلونة عادلاً أو لا لكن الأمر يتعلق بالموقف، أحب أن أقول أي شيء مباشرة وجها لوجه وأن يفعل الناس الشيء نفسه معي"، في إشارة إلى أن ناديه لم يبلغه برغبته في فكرة الاستغناء عنه على سبيل الإعارة.

ويعيش ألبا فترة صعبة مع برشلونة منذ بداية الموسم، بعدما أصبح بديلاً بسبب اعتماد تشافي على أليخاندرو بالدي بدلاً منه.