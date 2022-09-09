الوسيط الأمريكي: "تقدم جيد جدا" في محادثات النزاع البحري بين لبنان والاحتلال

وطن: قال الوسيط الأمريكي في محادثات حل النزاع الحدودي البحري بين دولة الاحتلال ولبنان اليوم الجمعة إن المفاوضات حققت "تقدما جيدا جدا".

وصل آموس هوكستين إلى لبنان صباح اليوم الجمعة لإجراء جولة خاطفة من المحادثات مع كبار المسؤولين.

وتحدث عقب لقائه بالرئيس ميشال عون ونائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب ورئيس الأمن العام عباس إبراهيم.

واستقبل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الوسيط الاميركي هوكستين بعد ظهر اليوم في السرايا الحكومية.

وفي خلال الاجتماع تمت مناقشة الافكار التي يحملها الموفد الاميركي على ان يصار الى التشاور بشأنها وابلاغ هوكستين الجواب عليها في وقت قريب، وفق المكتب الاعلامي لميقاتي.