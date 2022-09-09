عقب تدهور صحة أبو حميد .. حماس تجدد عرضها لصفقة تبادل انسانية مع الاحتلال

وطن: جددت حركة حماس عرضها لابرام صفقة تبادل انسانية مع الاحتلال، وذلك مع الانباء التي اشارت الى تدهور الوضع الصحي للأسير ناصر أبو حميد.

وقال القيادي في حركة حماس، مسؤول ملف الاسرى في الحركة زاهر جبارين " انه مع التدهور الخطير للأسير ناصر أبو حميد نجدّد عرض المبادرة الإنسانية للإفراج عن الأسرى المرضى وكبار السن، وعلى العدو أن يلتقط الفرصة قبل فوات الأوان".

وحمّل جبارين الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة أبو حميد وكل الأسرى المرضى، مؤكدا نا "قضية أسرانا تمثّل أيقونة تلهب نضال شعبنا، ووقوداً لانتفاضته المتجددة".

وكانت عائلة الأسير أبو حميد قد ذكرت في مؤتمر صحفي يوم امس ان ناصر في أيامه الأخيرة وان المستشفى الاسرائيلي أوصى طبيا بالإفراج عنه حتى يتمكن من عيش اخر ايامه مع عائلته.