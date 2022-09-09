وقفات بعدة مدن اميركية احتجاجا على تعاون شركتي جوجل وأمازون مع الاحتلال

وطن: نظم العشرات من موظفي شركتي "غوغل" و"امازون" وعاملين اميركيين في مجال التكنولوجيا ، وأفراد من المجتمعات المحلية، وقفات أمام مكاتب الشركتين، احتجاجا على تزويدهما تكنولوجيا التجسس لإسرائيل.

واقيمت الوقفات في كل من في سان فرانسيسكو، ونيويورك، وسياتل، وأتلانتا، ومنطقة السيليكون فالي في كاليفورنيا، ومدينة دورهان في ولاية كارولينا الشمالية.

وطالب المحتجون الشركتين بإلغاء عقد مشروع "نيمبوس" البالغ 1.2 مليار دولار والذي بمقتضاه سيتم نقل قاعدة بيانات حكومة وجيش وشرطة الاحتلال للتكنولوجيا المتطورة.

وتحدثت خلال التظاهرة المديرة المستقيلة من "غوغل"، أرييل كورين، عن كيفية قيام شركة "غوغل" بالانتقام منها لمعارضتها مشروع "نيمبوس" واتخاذ قرار بنقلها الى فرع الشركة في البرازيل.

وجاءت التظاهرة بدعوة من اتحاد عمال "غوغل" ومنظمة " لا لتكنولوجيا الفصل العنصري".

(المصدر- وفا)