إصابة مستوطن في اطلاق نار جنوب نابلس

وطن: أصيب مستوطن، في عملية اطلاق نار استهدفت مركبتين للمستوطنين في منطقة حوارة جنوب نابلس، فجر اليوم الجمعة، وفقا لما ذكرته مصادر عبرية.

وذكرت القناة السابعة العبرية أن مسلحين فلسطينيين أطلقوا النار من سيارة مسرعة، تجاه مركبتين إسرائيليتين بالقرب من حاجز حوارة قرب نابلس.

وأوضحت القناة السابعة، فإن عدة رصاصات أصابت إحدى السيارات مما أدى لإصابة مستوطن بجراح طفيفة جراء شظايا الزجاج.

وبحسب موقع "واي نت" العبري، فإن مركبتين للمستوطنين استهدفتا بعملية اطلاق نار، ما أدى لإصابة أحد المستوطنين بجروح طفيفة، نقل إثرها الى مستشفى بتاح تكفا، فيما لحقت أضرارًا طفيفة بالمركبة.