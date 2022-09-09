دبورية: مقتل الشاب يوسف حلمي في جريمة إطلاق نار

وطن: توفي الشاب يوسف حلمي يوسف البالغ من العمر 20 عاما، فجر اليوم الجمعة، متأثرا بإصابته الخطيرة في جريمة إطلاق نار ببلدة دبورية، مساء أمس الخميس.

وعُلم أن الشاب أصيب عن طريق الخطأ بينما كان مارًا بجانب بيت استهُدف بإطلاق نار وأصيب برصاصة في الرأس.

ونقل الشاب المُصاب إلى مستشفى "هعيمك" في العفولة لتلقي العلاج، فيما أكدت طواقم الإسعاف أن حالته "خطيرة". وأعلن عن وفاته، فجر اليوم.

72 قتيلا في المجتمع الفلسطيني في الداخل المحتل منذ مطلع العام

يشهد المجتمع الفلسطيني في الداخل المحتل تصاعدا خطيرا في أحداث العنف وجرائم القتل، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة عن القيام بدورها في كبح جماح هذه الظاهرة التي باتت تهدد مجتمعا بأكمله.

وارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني في الداخل المحتل، منذ مطلع العام الجاري ولغاية الآن، إلى 72 قتيلا بينهم 9 نساء عربيات.

وتتواصل جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني في الداخل المحتل، بدون وجود آفاق عملية لتغيير هذا الواقع الخطير، وفي ظل تقاعس الشرطة وتواطئها مع عصابات الإجرام وتقصيرها بالتحقيق في جرائم القتل عندما تكون الضحية من المجتمع الفلسطيني في الداخل المحتل، وخصوصا إذا كانت امرأة، الأمر الواضح من متابعة الوضع القانوني لجرائم القتل الآخذة بالازدياد.

(عرب 48)