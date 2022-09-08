"التربية": طلبتنا يحصدون المركز الأول ضمن محور"أفضل بحث جماعي" في أولمبياد الألكسو بتونس

وطن: أعلنت وزارة التربية والتعليم، مساء اليوم الخميس، فوز فريقها الطلابي بالمركز الأول ضمن محور "أفضل بحث عمل جماعي وفريق بحثي متميز"، في الدورة الثانية من أولمبياد الألكسو حول منهجيات البحث العلمي، الذي نظمته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في الجمهورية التونسية بمشاركة 19 فريقا من 18 دولة عربية.

وقد مثل فلسطين في هذا الأولمبياد فريق مكون من 3 طلبة وهم؛ ريماس صبري من تربية قلقيلية، وجنى عواد من تربية جنوب نابلس، وعبادة العدم من تربية شمال الخليل، والأستاذة لبنى أبو سرحان ممثلةً عن الوزارة؛ حيث تمت عملية الاختيار في مراحل عدة، وتم تدريب الفريق بالتعاون ما بين الإدارة العامة للإبداع والتميز والإنجاز وجامعة فلسطين التقنية على أساسيات ومناهج البحث العلمي، وتنظيم محاكاة للمسابقة من قبل الطلبة؛ بهدف إكسابهم مهارات البحث والعرض.

وفي هذا السياق، هنأ وزير التربية والتعليم مروان عورتاني الفريق الطلابي على تميزهم في هذا المحفل البحثي، لافتا إلى أن هذه المشاركة تهدف إلى إكساب الطلبة مهارات في مجال البحث العلمي وصقل شخصياتهم عبر هذه المشاركات، وبما يبرهن على توجهات الوزارة الراهنة الرامية إلى توطين البحث العلمي في المدارس وإدماجه في السياق التربوي ضمن رؤى واضحة.

وشكر عورتاني كل من تابع هذا الجهد، خاصا بالذكر اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم على الدعم والتنسيق للمشاركة، وأسرة الإدارة العامة للإبداع والتميز والإنجاز على الدعم الذي قدموه للطلبة خلال المراحل المختلفة والاستعداد للمشاركة وصولاً لتحقيق أفضل النتائج.