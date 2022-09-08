نابلس: مستوطنون يعتدون على المواطنين وممتلكاتهم

وطن: اعتدى مستوطنون، اليوم الخميس، على المواطنين وهاجموا مركباتهم جنوب غرب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس إن الطرقات والمفارق تشهد انتشارا واسعا للمستوطنين، خاصة من مفرق حوارة حتى مفرق جيت.

واضاف ان المستوطنين اعتدوا على اربعة مواطنين ورشوهم بغاز الفلفل على الطريق الواصل بين نابلس وطولكرم، وهاجموا منزلا في بلدة بورين جنوب نابلس وحطموا مركبة للمواطن فراس موسى عمران، اضافة الى استهداف عدد اخر من المركبات بالقرب من بلدة بورين، الامر الذي ادى الى تضرر بعضها.

وحذر دغلس من تصاعد هجمات المستوطنين واستهدافهم القرى والبلدات المحاطة بالمستوطنات.

المصدر: (وفا)