الاحتلال ينهي العزل الانفرادي للأسير عبدالله العارضة

وطن: أنهت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، العزل الانفرادي للأسير عبدالله العارضة بعد عام على عزله على خلفية عملية "نفق الحرية".

وبحسب نادي الأسيرـ في بيان له، فإنه تم فعليًا نقل العارضة من زنازين سجن "إيشل" إلى الأقسام العامة في سجن "نفحة"، وذلك استنادًا "للاتفاق" الذي تم مؤخرًا، بعد خطوات نضالية نفذها أسرى الجهاد الإسلامي وبإسناد من لجنة الطوارئ العليا للأسرى، واستكمالاً لما حققته لجنة الطوارئ في الأول من أيلول الجاري.