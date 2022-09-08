د. مصطفى البرغوثي يستقبل فرانز فايوت وزير التنمية في لوكسمبرغ ويرافقه في زيارة لبلدة الخليل القديمة

وطن: استقبل د. مصطفى البرغوثي في مدينة الخليل وزير التنمية في لوكسمبرغ فرانز فايوت والوفد المرافق له ورافقه في زيارة للبلدة القديمة في الخليل حيث اطلع على معاناة سكانها من الوجود الاستيطاني غير الشرعي، و استمع لشرح الأهالي عما يتعرضون له من اعتداءات المستوطنين وجنود الاحتلال الإسرائيليين، بالاضافة الى المعاناة الإنسانية و الاقتصادية بسبب إغلاق شارع الشهداء ومئات المحلات التجارية وتجزئة مدينة الخليل لصالح المستوطنين غير الشرعيين.

وشاهد الوزير والوفد المرافق له ما يتعرض له المصلون المتوجهون للصلاة في الحرم الإبراهيمي بسبب الحواجز وعمليات التفتيش، كما التقوا بأصحاب المحلات التجارية في المنطقة وسكان المناطق التي تمت مصادرة بنايات فلسطينية فيها.

وشرح البرغوثي للوزير الضيف مخاطر استمرارا الاحتلال و الاستيطان و ما أنشأه من منظومة أبارتهايد و تمييز عنصري في الخليل وسائر أرجاء الأراضي الفلسطينية.

و زار الوفد عيادة جمعية الإغاثة الطبية التخصصية في مدينة الخليل و المساحة الآمنة فيها التي توفر خدمات صحة المرأة والرعاية الصحية و النفسية و القانونية للنساء الفلسطينيات و التقى بطواقم الإغاثة الطبية العاملة فيها و النساء المستفيدات من خدماتها، وأشاد الوزير فايوت بعمل الإغاثة الطبية و بالخدمات التي تقدمها في منطقة الخليل و التي تساعد على تعزيز صمود المواطنين الفلسطينيين لمواجهة التحديات التي يعيشونها.