السفير الروسي : الرئيس الجزائري قد يزور روسيا قبل نهاية العام

وطن: قال السفير الروسي في الجزائر فاليريان شوفايف، إن زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى روسيا قد تتم قبل نهاية العام الجاري.

وأضاف السفير في حديث للصحفيين: "تم اتخاذ القرار بشكل مبدئي، بتنفيذ زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى روسيا الاتحادية، قبل نهاية العام".

وأكد السفير على أنه، يتوقع "أحداثا مهمة" في العلاقات بين البلدين بحلول نهاية العام.

ويشار إلى أنه خلال اللقاء الأول "على هامش" المؤتمر الدولي حول ليبيا في برلين في يناير 2020، وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعوة إلى نظيره الجزائري تبون لزيارة روسيا.

المصدر: نوفوستي