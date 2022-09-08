نادي الأسير: الأسير أبو حميد يحتضر

وطن: أعلن نادي الأسير، عصر اليوم الخميس، أن تقريرا طبيا جديدا يفيد أن الأسير المصاب بالسرطان ناصر أبو حميد يحتضر.

وفي بيان مقتضب عاجل للنادي، قال إن الأسير أبو حميد من مخيم الأمعري في محافظة رام الله والبيرة يحتضر بموجب تقرير طبي جديد، وأن مؤتمرا صحفيا سيعقد مساء اليوم للحديث حول هذا المستجد.

يذكر أن الوضع الصحي له بدأ بالتدهور بشكل واضح منذ شهر آب/ أغسطس 2021، حيث بدأ يعاني من آلام في صدره إلى أن تبين بأنه مصاب بورم على الرئة، وتمت إزالته وإزالة قرابة 10 سم من محيط الورم، ليعاد نقله إلى سجن "عسقلان" قبل تماثله للشفاء، ما أوصله لهذه المرحلة الخطيرة، ولاحقا وبعد إقرار الأطباء بضرورة أخذ العلاج الكيميائي، تعرض مجددا لمماطلة متعمدة في تقديم العلاج اللازم له، إلى أن بدأ مؤخرا بتلقيها.

يذكر أن الأسير أبو حميد من مخيم الأمعري/ رام الله، معتقل منذ عام 2002، ومحكوم بالسجن المؤبد سبع مرات و(50) عاما.