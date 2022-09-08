فيديو .. تفجير عبوة ناسفة بجيب عسكري لجيش الاحتلال في مخيم جنين

وطن: في مشهد يعكس تطور المقاومة في الضفة الغربية، وأساليب عملها، استطاع مقاومون في مخيم جنين من تفجير عبوة ناسفة في دورية لجيش الاحتلال فجر اليوم.

ونشرت كتيبة جنين فيديو مصور يظهر نجاحها في نصب كمين لدورية من جيش الاحتلال، وتفجير عبوة في الدورية العسكرية عن بعد، دون ان تتضح مدى قوة إصابة الدورية وان كانت قد خلفت إصابات في صفوف الجنود.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن صباح اليوم إصابة احد جنوده برصاص المقاومين في مخيم جنين الذي شهد اشتباكات مسلحة قوية .

وتعقيبا على العملية المصورة قال الصحفي الإسرائيلي اليؤور ليفي من قناة كان العبرية، ان حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية بدأت باستخدام أساليب جديدة للتصدي لاقتحامات الجيش الإسرائيلي، وفي الفيديو يظهر تفجير عبوة ناسفة عن بُعد خلال كمين تم نصبه الليلة الماضية للجيش في جنين، هذه الأعمال لم نشهدها منذ سنوات في الضفة ويبدو أنها ستزداد.