الأسير عز الدين حمامرة يواجه العزل الانفرادي منذ أكثر من شهر

وطن: أكّد نادي الأسير، أن الأسير عز الدين حمامرة (44 عامًا) من بلدة حوسان في محافظة بيت لحم، يواجه العزل الإنفراديّ في سجون الاحتلال منذ أكثر من شهر، يرافق ذلك الحرمان من الزيارة.

وأوضح نادي الأسير، في بيان صحفي، أنّ إدارة سجون الاحتلال نقلت الأسير حمامرة مؤخرًا بشكل تعسفي عدة مرات، ففي الشهور الأخيرة، جرى نقله من سجن "نفحة"، إلى سجن عزل "بئر السبع – ايشل"، ومن ثم إلى سجن "هداريم"، ثم إلى عزل سجن "شطه"، وأخيرًا إلى عزل سجن "عسقلان".

يُشار إلى أنّ الأسير حمامرة واجه العزل الانفرادي سابقًا عدة مرات، واحتجز في ظروف قاهرة وصعبة، علمًا أنّه معتقل منذ عام 2004، وهو محكوم بالسّجن المؤبد تسع مرات، وخلال سنوات أسره فقد والده.

وكان قد تعرض عقب اعتقاله، لتحقيق قاسٍ وطويل، استمر لمدة ثلاثة شهور، وخلال فترة التحقيق هدم الاحتلال منزل عائلته، وهو حاصل على شهادة القانون قبل اعتقاله، وكان قد التحق لدراسة الماجستير إلا أن الاعتقال حال دون ذلك.