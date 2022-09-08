"كتب مدرسية رديئة الجودة في غزة".. اتحاد الصناعات الورقية يتهم لجنة استلام الكتب في الوزارة بغض الطرف عنها، والتربية تؤكد: "سنحقق في ذلك"

وطن: أظهرت صور ومقطع فيديو وصل لوطن، رداءة الكتب المدرسية التي تم تسليمها لطلبة المدارس في قطاع غزة، حيث يمكن محو الكتابة بسهولة، إضافة إلى عدم وضوح الآيات القرآنية فيها.

وقال اتحاد الصناعات الورقية في قطاع غزة، إن كتب المنهاج التي تم تسليمها للطلبة في قطاع غزة رديئة الجودة من حيث نوعية الورق والحبر المستخدم وتجميع صفحات الكتاب، ومخالفة للمواصفات.

واتهم عبد الهادي منصور رئيس اتحاد الصناعات الورقية في قطاع غزة في حديثه لوطن، لجنة استلام الكتب في غزة بغض الطرف عن رداءة جودة الكتب لصالح المطبعة التي قامت بطباعة كتب المنهاج.

كما اتهم وزارتي المالية والتربية والتعليم، بإرساء عطاء طباعة المنهاج الدراسي في غزة لصالح مطبعة لم تلتزم بالمعايير التي تضعها وزارة التربية من حيث الجودة والوقت المحدد.

وقال عبد الهادي منصور، إن العطاء رسا على شركة تم تأسيسها قبل شهر، مسجلة باسم زوجة شخص كان قد حصل على عطاء الطباعة للمنهاج الدراسي العام الماضي، ولم يلتزم بالوقت المحدد.

وأضاف: عندما رسا العطاء على هذه الشركة لم يكن لديه مطبعة في حينها، فتوجه صاحبها للطباعة في مصر، وعدم طباعتها في المطابع الفلسطينية.

وأوضح منصور أن الكتب الدراسية التي طبعت في مصر تعاني من رداءة كبيرة في جودة الورق والحبر وعدم مطابقتها للمواصفات، إلى جانب عدم لصق أوراق الكتب بشكل جيد، مما أدى لعدم ثبات بعض الصفحات.

وأشار إلى أن العطاء تضمن 88 عنوانا "نوع كتاب" يتضمن كل عنوان ما لا يقل عن 30 ألف نسخة، بقيمة نحو 9 ملايين شيقل، حيث تم تسليم بعضها فيما بقي 17 عنوانا (كتاب) غير مسلمة حتى اليوم للتربية.

وبيّن أن أصحاب المطابع احتجوا لدى المالية والتربية على رسو العطاء على هذه المطبعة بالرغم من عدم التزامها العام الماضي بالوقت المحدد للتسليم. مشيرا إلى أن المسؤولين في وزارة المالية ردوا عليهم بأن المطبعة استكملت كامل أوراقها القانونية التي تؤهلها للحصول على العطاء.

من جهتها، قالت وزارة التربية لوطن، إنها ستتحقق من الشكوى، ومتابعتها ومعالجة إي إشكالية بخصوص كتب المنهاج.

وقال الناطق باسم الوزارة د. صادق الخضور لوطن، إنه نظرا لصعوبة إيصال كتب المنهاج إلى غزة، يتم إحالتها لمطابع داخل القطاع، بهدف التغلب على الإجراءات الإسرائيلية وتشجيع المطابع الوطنية في غزة.

وأضاف أن هناك لجان فنية تستلم الكتب وتتحقق من الكتب، واحيانا نكتشف أن هناك خلل في صفحة مثلا يتم ارجاع الكتاب للمطبعة.

وأكد أن الوزارة ستتحقق من الشكوى وستتابعها، وتفحص الكتب وفي حال شكلت ظاهرة سيتم معالجتها بتغيير ما هو موجود بين يدي الطلبة.

واتصلت وطن، عدة مرات بصاحب المطبعة الذي رسا عليه العطاء، لكنه لم يجب على الهاتف.

فيما يلي صور ومقطع فيديو للمنهاج كما وردنا من اتحاد الصناعات الورقية في غزة: