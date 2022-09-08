اخر رسائل الشهيد هيثم مبارك لوالدته "ارضي عني وسامحيني .. بحبك"

وطن: تداول مواطنون اخر رسالة بعث بها الشهيد هيثم مبارك الى والدته فجر اليوم الخميس.

وعقب الإعلان عن اسم الشهيد مبارك، الذي تأخر لساعات بسبب احتجاز الاحتلال جثمانه، جرى تداول الرسالة التي أرسلها هيثم الى والدته فجرا.

وقال هيثم لوالدته " يما ارضي عني وسامحيني مشان الله" وفي رسالة بعدها " ادعيلي .. بحبك" .. بينما بقيت والدته تنادي عليه دون ان يجيبها حيث أرسلت له رسالة باسمه وقالت له " ارجع، وين رايح وتاركني لحالي .. ارجع" لتعود بعد ذلك مرة أخرى وتقول له مرتين "ارجع .. ارجع" دون ان تلقى ردا من هيثم الذي لم يعد إليها .

وقبل استشهاده بساعات نشر هيثم صورة لغلاف حسابه على الفيسبوك وكانها اخر رسائله لنا، والتي يظهر فيها مجموعة من المقاومين الفلسطينيين من مختلف الفصائل وهم يحملون اسلحتهم وتتشابك ايديهم مع بعضها عاليا، وكأنه يقول ان الوحدة الوطنية تكمن في المقاومة .