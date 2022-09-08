استشهاد الفتى هيثم مبارك من قرية أبو فلاح برصاص الاحتلال على مدخل البيرة الشمالي

وطن: استشهد الشاب هيثم مبارك من قرية أبو فلاح برصاص الاحتلال فجر اليوم على مدخل قرية بيتين قرب رام الله.

وقالت وزارة الصحة انها تبلغت من هيئة الشؤون المدنية باستشهاد مواطن برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدخل بيتين بمحافظة رام الله والبيرة فجر اليوم.

وقالت الصحة انها تبلغت من الشؤون المدنية باستشهاد هيثم هاني مبارك (١٧ عاماً) برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدخل بيتين بمحافظة رام الله والبيرة فجر اليوم.

وأصيب شاب، الليلة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب قرية بيتين شمال شرق رام الله، ومنعت قوات الاحتلال وصول طواقم الاسعاف للمكان.

وأفادت مصادر محلية أن جنود الاحتلال أطلقوا النار على مواطن عند مدخل قرية بيتين، بالقرب من حاجز "بيت إيل" العسكري المقام على أراضي مدينة البيرة، ما أدى إلى إصابته بجروح لم تعرف طبيعتها بعد.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال عززت من تواجدها على الحاجز وفي محيطه، وأوقفت مركبات المواطنين، وأعاقت مرورهم ودققت بطاقاتهم الشخصية.

