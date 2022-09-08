قوات الاحتلال تعتقل عددا من أقارب منفذي عملية الأغوار وإصابة جندي برصاص المقاومين

وطن: عاش مخيم جنين ليلة ساخنة، على وقع اشتباكات مسلحة خاضها المقاومون اثناء التصدي لقوات الاحتلال التي اقتحمت حي الهدف في المخيم.

واقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم مخيم جنين بحشود عسكرية كبيرة وداهمت منطقة الهدف التي ينحدر منها منفذي عملية البقيعة في الاغوار .

وأظهرت مقاطع مصورة استهداف الشبان والمقاومين قوات الاحتلال بالرصاص الحي والعبوات محلية الصنع "كواع" والزجاجات الحارقة.

وقالت مصادر محلية ان قوات الاحتلال اعتقلت عددا من أقارب منفذي عملية الأغوار خلال اقتحام حي الهدف بجنين فجر اليوم.

وعرف من بين المعتقلين : عبد السلام غوادرة تركمان وزوجته إنشراح تركمان، أحمد ماهر غوادرة تركمان ووالدته أم أحمد تركمان، وليد غوادرة تركمان وزوجته.

بينما اعترفت وسائل اعلام عبرية بإصابة جندي من جيش الاحتلال خلال اشتباكات مع مقاومين في جنين ومخيمها، الليلة الماضية.