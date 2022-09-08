اشتباكات مسلحة في محيط قبر يوسف واصابة اربعة شبان برصاص الاحتلال

وطن: اصيب، فجر اليوم الخميس، اربعة مواطنين بالرصاص المطاطي، خلال اقتحام الاحتلال المنطقة الشرقية من نابلس.

وقالت مصادر في الهلال الاحمر، ان طواقم الاسعاف تعاملت مع اربعة اصابات بالرصاص المطاطي، و إصابة شاب بحروق باليد.

واضافت ان 12 مواطنا اصيبوا بحالات اختناق جراء الغاز المسيل للدموع بينهم صحفي.

وشهدت المنطقة الشرقية من مدينة نابلس فجرا مواجهات واشتباكات مع قوات الاحتلال، خلال التصدي للمستوطنين الذين اقتحموا قبر يوسف، حيث أطلق المقاومة صليات الرصاص المتواصلة على دوريات الاحتلال التي وفرت الحماية للمستوطنين.

وقالت مصادر محلية ان قوات الاحتلال استخدمت لأول مرة في اقتحاماتها طائرات مسيرة لإلقاء قنابل الغاز بكثافة، على مدخل مخيم بلاطة، خلال المواجهات مع قوات الاحتلال.

وأطلق مقاومون النار بكثافة تجاه آليات الاحتلال خلال انسحابها من المنطقة.

وفي سياق متصل، استهدف فلسطينيون حاجز الجلمة قرب جنين بعبوة محلية الصنع "كوع".