الاحتلال يمنع الأسير المحرر الروائي عصمت منصور من إطلاق روايته " الخزنة.. رواية الحب والحرية" في معرض عمّان الدولي للكتاب

وطن: .منع الاحتلال الإسرائيلي الأسير المحرر والروائي عصمت منصور من مغادرة فلسطين أثناء مغادرته إلى عمّان للقاء القرّاء وتوقيع روايته " الخزنة؛ رواية الحب والحرية" على هامش معرض عمّان الدولي للكتاب.

حيث تم توقيفه واحتجازه على معبر الكرامة أثناء مغادرته حيث من المقرر أن يقوم بتوقيع روايته مساء يوم الخميس ٨-٩-٢٠٢٢ في جناح دار طباق للنشر والتوزيع.

وقد نشر الأسير المحرر عصمت منصور على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن سلطات الاحتلال احتجزته ومنعته من مغادرة فلسطين، وهذا وكانت مصلحة السجون لدى الاحتلال قد صادرت روايته الخزنة في وقت سابق أثناء ادخالها إلى داخل المعتقل.

هذا وقد تداول نشطاء ومدونون خبر منع منصور من السفر على صفحاتهم وأطلقوا حملة يدعون فيها إلى نشر صور القرّاء مع الرواية في مواجهة قرار الاحتلال بمنع منصور من السفر.

وتعتبر رواية الخزنة هي العمل الروائي الرابع الذي يطلقه منصور، وأصدرتها دار طباق للنشر والتوزيع ضمن سلسلة أدب الحرية الهادف إلى توثيق أدب الحرية، حيث تحاكي الرواية أحداث نفق الحرية الذي تمكن من خلاله ستة أسرى فلسطينيين من ملامسة الحرية من سجن جلبوع.

ويقول منصور عن روايته إن " الخزنة؛ رواية الحب والحرية " هي رواية البحث الإرادة الباحثة عن الحرية مشحونة بالحب.