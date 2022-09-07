لرعاية فريق كرة السلة للناشئين.. شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي توقع اتفاقية رعاية مع النادي الأرثوذكسي (رام الله)

وطن: وقعت شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي اتفاقيةً مع النادي الأرثوذكسي في رام الله، تقدم بموجبها رعايةً لفريق كرة السلة للناشئين في النادي، وتم التوقيع الاتفاقية بحضور كلٍّ من المدير العام لشركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي عماد الهندي ورئيس النادي الأرثوذكسي هاني الحصري وأمين سر النادي نقولا خوري.

وقدم وفد النادي الأرثوذكسي كأس "دوري جوال لكرة السلة الممتازة" والذي حققه النادي لأول مرة في تاريخه، ويضم الفريق أربعة لاعبين من خريجي مدرسة النادي الأرثوذكسي لتعليم كرة السلة، والتي تأسست عام 2011 برعاية شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي.

وقال مدير شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي عماد الهندي خلال توقيع الاتفاقية "إن المشروبات الوطنية ملتزمة بشكل دائم بتشجيع الجيل الناشئ على ممارسة الرياضة، وتوفير ما يلزمهم من معدات وتجهيزات تساعدهم على تنمية موهبتهم"، وأضاف الهندي أن رياضة كرة السلة من الرياضات الجماعية التي تحظى بجماهيرية محليةٍ وعالمية وتحظى بمتابعة كبيرة على صعيد المنافسات المحلية.

وأوضح الهندي أن الدعم المتواصل الذي تقدمه الشركة لمختلف الرياضات وخاصة الجماعية منها، يعود بشكل مباشر على المجتمع، من خلال زرع العديد من المفاهيم المجتمعية السليمة في نفوس الجيل الشاب كالروح الرياضية والتعاون وتعزيز العمل الجماعي، مؤكداً أن للمشروبات الوطنية باعٌ طويل في دعم الفرق الرياضية والدوريات المحلية في رياضة كرة السلة.

وأثنى رئيس النادي الأرثوذكسي في رام الله هاني الحصري على دعم شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي لفريق الناشئين، كما أوضح أن هذا التعاون ليس الأول مع الشركة، مبيناً أن النادي يسعى بشكلٍ متواصلٍ لتطوير برامجه الرياضية وتدريب اللاعبين الناشئين الذين يحتاجون لتنمية مهاراتهم وتعليمهم المبادئ الرياضية والفنية الصحيحة.

وبين الحصري أن النادي الأرثوذكسي في رام الله يخرّج العديد من المواهب في رياضة كرة السلة ويملك سجلاً حافلاً من الألقاب والأسماء اللامعة التي تخرجت من ملاعب النادي، مشيراً إلى أن النادي يوزع جهوده للاهتمام بأكثر من فريق لكرة السلة ضمن فئات الفريق الأساسي وفرق الأشبال والناشئين وفريق الآنسات.

وقدمت شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/ كابي على مدار السنوات الماضية دعمها لمدارس تعليم رياضة كرة السلة، كما رعت العديد من الأندية المحلية في هذه الرياضة، إلى جانب رعاية دوري كرة السلة المحلي عام 2006 ودعمها للعودة بعد انقطاع لنحو 20 عاما، لتكون الشركة داعماً أساسياً في عودة الحياة لكرة السلة في فلسطين.