الدول الضعيفة تدفع الثمن

كتب : فادي البرغوثي

الدول الاوروبية الاستعمارية " بريطانيا _ وفرنسا " دخلت قبل مرحلة التفاهم فيما بينها الى مرحلة من الحروب الطاحنة احدهما تجاوز المائة عام سميت تلك الفترة بمرحلة التنافس الاستعماري والاختلاف على تقاسم النفوذ لكلا الدولتين في العالم

هذا الوضع تغيير بين الدولتين بعد ان تيقن الطرفين بانه لا يستطيع ان ينهي الاخر ما جعل العلاقة بين الدولتين تتغير من علاقة حرب الى علاقة تفاهم ...لكن هذا التفاهم ما بين الطرفين كان ليس في اطار السلام انما في اطار التقسيم الأستعماري الذي مما لا شك انه كان له اثر كبير على الدول العربية او دول العالم الثالث بتقسيمها بين الدولتان الاقوى في ذلك الزمن

في هذا الاطار يمكن القول ان مرحلة التنافس الاستعماري لا تختلف عن مرحلة التفاهم الاستعماري بالنتيجة بقدر أن الاختلاف كان في الطريقة ومحاولة الدول الكبرى ان تبقى هي الوحيدة التي تستفيد من الاستعمار كما وضحنا سابقا فان الدول عندما ايقنت ان هناك قوة متوازنة نوعا ما ولا تستطيع دولة ان تنهي الدولة الاخرى لجأت لتفاهيم حول كيفية الاستعمار في اطار تقاسم وظيفي بين الطرفين

لعل اشهر الاتفاقيات بين فرنسا وبيريطانيا كانت اتفاقية "سان ريمو " و "سايس بيكو" التي ما زالت شعوبنا تدفع ضريبتهما سواء في تقسيم البلاد وزرع دولة الاحتلال الاسرائيلي التي وفرت لها هذه الدول كافة سبل الانطلاق والعيش والدعم الغير محدود

في هذا الإطار فإن الوضع الدولي ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الروسي والحروب الدائرة بين الطرفين وان لم تؤدي إلى التحام الجيشين لادراكهما ان الحرب لو قامت بطرق السابقة ونتيجة للتطور التكنولوجي في مستوى الأسلحة فإن الخسارة ستكون للطرفين خاصة انه لا يوجد غالب ومغلوب في هذه الحروب ... فالنتيجة تكون مغلوب ومغلوب لكن هذا لا يمنع ابتكار طرق أخرى للحرب كما فعلت أمريكا والاتحاد السوفيتي سابقا فيما يسمى بالحرب الباردة

ومن يتتبع ما يجري في اوكرانيا يعرف ان الدولتين " أمريكيا وروسيا " في حالة حرب وان كانت حرب جديدة كما قلنا لا تختلف عن الطرق و الوسائل التي كانت متبعة إبان الحرب الباردة

هنا لا بد من التوضيح ان الاتحاد السوفيتي الدولة التي كانت تحكمها الايدولوجية اكثر من المصالح نفسها ضمن تطور تاريخي جعل الاتحاد السوفيتي يدرك ان دولة الاحتلال الاسرائيلي هي حليفة للدول الغربية والاستعمار والولايات المتحدة التي تتربع على راس الامبريالية العالمية والاستغلال والاستعمار العالمي ما يعني ان روسيا الان ليس الاتحاد السوفيتي السابق والذي يريد أن يعرف يمكن الاستدلال لما يحدث في سوريا يعرف ان هناك للأسف تفاهم واضح بجعل كل دولة على الاراضي السورية لها حدود معينة من بينها دولة الاحتلال الاسرائيلي التي تشن عدوانا شبه يوميا على سوريا بمشاهدة روسية وبالاتفاق مع دولة الاحتلال ولا داعي لتذكير بما حصل عندما اقدمت دولة الاحتلال على قصف الطائرة الروسية وكيف تم الكشف عن اتفاق (روسي - إسرائيلي) غير معلن سابقا وكيف روسيا طلبت من دولة الاحتلال الاعتذار وكيف استجابت دولة الاحتلال لذلك بالرغم من ان دولة الاحتلال الاسرائيلي تقصف سوريا يوميا كما اوضحنا دون أن تحرك روسيا شيئا

وعلى أساس ما سبق هل يمكن الاستفادة من الوضع الناشيء عالميا وبالتحديد ما يجري من صراع جديد بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا على الاراضي الاوكرانية ؟؟؟؟!!!!

على المستوى القريب وان بقيت الحرب دائرة يمكن ذلك خاصة ان الوضع الناشيء هو محاولة الغرب الضغط على روسيا ان لا تأخذ حصة لها من الوضع الدولي وتبقى الولايات المتحدة هي القطب الوحيد في العالم اذا ما اعتبرنا ان الاعتداء جاء لإيقاف الدور الروسي ومحاولة لعدم ظهوره كما كان ابان حكم السوفيت

هذا الوضع الجديد يجعل أوروبا تحاول الاستغناء عن بعض الغاز الروسي عن طريق غاز الشرق الاوسط خاصة ان الحديث لا يدور في أوروبا عن الاستغناء بشكل كامل فكمية الانتاج لمنطقة الشرق الأوسط لا تعطي حاجة أوروبا إنما أوروبا وامريكا تحتاج الكمية لتعزيز الصمود اكثر من عملية الاستغناء بفترة معينه وحتى لا يكون الغاز الروسي هو ورقة قوة يستخدمها الروس للضغط على أوروبا وجعل أوروبا على الحياد مع اوكرانيا والتي تجندت بشكل قوي مع الولايات المتحدة الأمريكية

وبما أن غاز الشرق الاوسط بزعامة دولة الكيان يصبح الأمر بيد الاحتلال ما يعني تناقض بين روسيا ودولة الاحتلال وهو يبقى كذلك طالما توجد الحرب الاوكرانية التي لا اعرف الى اي مدى ستبلغ لكن اغلاق الوكالة اليهودية ياتي في هذا السياق

سناريوهات ما بعد الحرب :_ اعتقد انه بعد الحرب سيكون أمامنا امران وهما كعادة كل الحروب اما انتصار الغرب و سيكون الوضع مثلما هو حاليا وسابقا وستبقى قضايا الشرق الاوسط وعلى راسها القضية الفلسطينية كما هي خاصة ان الولايات المتحدة الأمريكية وسياستها ترى في القضية الفلسطينية من الرؤية الإسرائيلية فقط وان جاء حديث هنا وهناك يكون دبلوماسيا عاما ضمن سياق وظرف زمني محدد تقوم الولايات المتحدة بالتراجع عنه بسهولة

اما آن حصلت وانتصرت روسيا فانه سيكون انتصارا جزئيا لا اكثر ولا اقل حيث ان انتصار روسيا سيمكنها من أعادة دورها المسلوب منها من ايام الاتحاد السوفيتي وبالتالي ستلعب دورا كبيرا على المستوى الدولي وسيصبح العالم بذلك ثنائي القطبية اكثر من احادي القطبية ولا اتوقع ان يكون متعدد الاقطاب كما يجري الحديث حتى من الروس أنفسهم فلو نظرنا من هي الدولة التي تنافس أمريكا وروسيا في حالة حسم الأمور لصالح الروس سنصل إلى نتيجة بأنه لا يوجد في الوقت القريب دولة مؤهلة غير الدولتين

وكما قلنا بان الاتحاد الروسي ليس هو الاتحاد السوفيتي فإن الأمور ستكون مقسمة حسب المصالح ولا يوجد في العالم العربي ما يمكن الاعتماد عليه في ان يكون مستقطبا للاستفادة بقدر ما يكون اتفاقا بين الدول الرسمالية في كيف يبقى مهمشا وضعيفا !!! وكيف يستفيد منه الطرفين !!!ضمن اتفاق المصالح التي تحدثنا عنه في بداية المقال بين بريطانيا وفرنسا

اخيرا لا أعرف شكل المؤامرة وكيف سوف يستقر الوضع بين الطرفين لكن استدل من التاريخ ان الدول الغربية هي دول استعمارية بطببعتها ونحن أضعف من ان نقف في وجه الاستعمار مع هذه الانظمة التي تغتصب السلطة وتحكم دولها بحكم العشيرة والتخلف

