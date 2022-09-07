الجنيه الإسترليني يهوي لأدنى مستوى منذ 37 عامًا مقابل الدولار

وطن: تراجع الجنيه الإسترليني، الأربعاء، إلى أدنى مستوياته منذ 1985 في مقابل الدولار الأمريكي؛ على خلفية مخاوف من تسجيل الاقتصاد البريطاني ركودًا جراء التضخم الجامح.

وفي مؤشر إلى حجم المهمة الملقاة على كاهل رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تراس لإنعاش الاقتصاد تراجع الجنيه الإسترليني قرابة الساعة 14.00 بتوقيت غرينتش بنسبة 0.96% ليصل إلى 1.1409 في مقابل الدولار.

وهذا هو أدنى مستوى للعملة البريطانية أمام نظيرتها الأمريكية منذ 37 عامًا.

المصدر: (الشرق الأوسط)