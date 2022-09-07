لبيد وغانتس: لن يملي أحد علينا تعليمات إطلاق النار

وطن: قال رئيس حكومة الاحتلال، يائير لبيد، اليوم الأربعاء، إن أحدًا "لن يملي" على إسرائيل، "تعليمات إطلاق النار (قواعد الاشتباك)".

ورفض وزير جيش الاحتلال بيني غانتس، اليوم الأربعاء، تدخل الولايات المتحدة الأميركية، التي "قالت إنها ستضغط على "إسرائيل" لتغيير معايير إطلاق الرصاص على المدنيين".

وجاء هذه التصريحات بعد تقرير جيش الاحتلال واعترافه بقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة.

وقال غانتس: إن رئيس أركان جيش الاحتلال هو الوحيد المخول بقرار إطلاق النار على أساس الأوضاع الميدانية، ولم ولن يكون هناك تدخل سياسي في الموضوع.

وكان رئيس حكومة الاحتلال يائير لبيد قد رد أيضا على الطلب الأميركي بالقول "إن قادة الجيش فقط هم من يقررون متى وأين يتم إطلاق النار".

المصدر: (وكالات)