الاحتلال يفرج عن براء الهريني بعد اعتقال إداري استمر 16 شهرا

وطن: أفرجت سلطات الاحتلال اليوم الأربعاء، عن الطالب في جامعة القدس أبو ديس، براء ابراهيم الهريني من يطا قضاء الخليل بعد اعتقال اداري استمر 16 شهراً.

وأفاد مكتب "إعلام الأسرى" أن قوات الاحتلال كانت اعتقلت الطالب في كلية الإعلام بجامعة القدس براء الهريني بتاريخ 20/5/2021 خلال مروره على حاجز الكونتينر العسكري أثناء عودته إلى منزل عائلته في يطا ونقلته الى التحقيق في "عتصيون".

وأضاف أن محكمة "عوفر" كانت أصدرت بحقه قرار اعتقال اداري لمدة 6 شهور، وقبل أن تنتهي بيوم، جددت له الإداري لمرة ثانية لستة أخرى، ثم جددت له لمرة ثالثة لأربعة أشهر إضافية واليوم أفرجت عنه بعد 16 شهراً في الإداري.

وسبق أن اعتقل الهريني عام 2018 لمدة ستة أشهر في سجون الاحتلال، إضافة إلى دفع غرامة مالية بقيمة 4000 شيقل بعد اتهامه بالانتماء للكتلة الإسلامية في جامعة أبو ديس والمشاركة في نشاطات طلابية معادية.