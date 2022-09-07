العقرب والعنكبوت

كتب: نبيل مصري

للقدر قوانينه وسماته الخاصة نتعايش معها عنوة ورغم إرادتنا من منا اختار جنسيته أو دينه من اختار اسمه تعلمنا وتوارثنا المقدر والمكتوب ولسوء طالعنا حين جدلت العناكب الزرقاء خيوطها وبذلك تقرر مصير حركتنا( وغصن الزيتون المكسور لا يثمر أبدا) علما بان العناكب جدلت خيوطها حول كل مدينة وقرية بل كل حارة وبيت وشارع والعناكب تحميها العقارب السوداء وكل فرد من لدغه عقرب وقيده عنكبوت واستمر الغزل والنسيج برا وجوا وبحرا وتقلص الوطن والمدن وكذلك الطرقات المنازل والمنفذ الوحيد للتعليم أو العلاج والعمل عبر جسر محاط بنسيج العناكب وإذن وموافقة العقرب أنت مطوق ومنافذ وبوابات يفتحها ويغلقها العقرب وبين مبادرات حسن النوايا ومنصة المنسق يعيش العمال والطلاب والمرضى .

شهد هذا الصيف الازدحام والمعاناة والألم لعملية الخروج والدخول عبر جسر الملك حسين وتسابقت وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي الاتهامات والاجتهادات في وصف الحالة وتحميل المسؤولية فتارة الأردن وتارة أخرى السلطة الفلسطينية والعقرب يتربص دون تعليق علما بان المسؤولية الكبرى تقع على عاتق العقرب ووسائله وأدواته فرفض تمديد ساعات العمل والإجراءات الأمنية والبيروقراطية الإدارية مسحوبة بالعنصرية المبرمجة والهادفة فماذا يعني إيقاف الحافلات لساعات على الجسر مع باقي الإجراءات أنها تهدف إلى خلق الفتنة والبلبلة إلى جانب إبراز الوجه الإنساني المزيف في تلك المرحلة والمأساة يغرد الناطق باسم العقرب بتصريح باسم الإنسانية وحسن النوايا انه قريبا سوف يسمح لنا بمغادرة البلاد عبر المنفذ الجوي الجنوبي ميناء جوي قديم جديد (رامون) المعبر الدولي سوف يستقبل الفلسطينيين من حملة (بطاقة ني ا م سي) للمغادرة أو العودة دون الم أو معاناة وهدر للوقت مبادرة خبيثة بين التميز العنصري والظهور بالمظهر الإنساني دوليا وإيقاع الفتنة بين فئات المجتمع.

ونعرج على تاريخ الموضوع انه أم الرشراش ما اطلقوا عليها ( ليلات) في عام (1949) شيد سلاح الجو الصهيوني أول مدرج لهبوط واقلاع الطائرات الخفيفة لضمان التواصل الجوي بيت (ليلات) المعزولة أواسط البلاد وضمن التطور التدريجي تحول المدرج إلى مطار دولي مع ازدياد أعداد المسافرين والحركة السياحية خارجيا وداخليا كما شهدت المدينة توسعا وازدهارا مما جعل موقع المطار يشكل خطرا على السلامة العامة حيث أصبح على مدخل المدينة وأصبح من الضروري البحث عن منطقة مفتوحة وذات مساحة كبيرة تتلاءم مع التطور في حركة الملاحة الجوية من وسائل وأدوات.

على بعد عشرين كم من ليلات وادي تمنة الفلسطيني في الجنوب وقع الاختيار ففي عام 2013 بداء العمل ببناء مطار جديد يحمل اسم ( أيلان ولساف رامون) أول رائد فضاء صهيوني بعد 70 عام أوقف نشاط مطار ليلات ونقله إلى المطار الجديد بمساحة مهبط (3600)م لتهبط بت اكبر الطائرات وأضخمها بتكلفة مادية بلغت (1,6)مليا شيقل ,مشروع سياسي" اقتصادي " وطني" حضاري.

تم افتتاح الميناء الجوي الجديد( 2019) على مساحة تصل 14 مليون متر مربع بتكلفة(500)مليون دولار ضمن احدث التجهيزات الفنية والكادرية المؤهلة. الان هذا الصرح الاقتصادي لم يسافر من خلاله سوى (348) ألف مسافر وفي عام 2020 هبط العدد إلى(126) إلف وفي 2021 لم يسافر من خلاله أكثر من (4800) مسافر وفي الربع الأول من هذا العام لم يسافر من خلاله سوى (20) مسافر على متن 9 طائرات المقدمات والنتائج تؤكد عدم الجدوى الاقتصادي للمشروع.

أما على الصعيد السياسي فان البوابة الجنوبية لدولة الكيان فهي تدعم ركائز الدول المتقدمة أمام العالم بالإضافة إلى الاستمرار في بلع الأراضي الفلسطينية وتطبيق البرامج التي تؤهلها إلى تنفيذ صفقة القرن كما تمهد إلى عملية التطبيع من خلال رفع الحظر والمقاطعة وضرب المشروع الوطني الفلسطيني والتنصل من كافة الاتفاقيات المبرمة ابتداء بكامب وانتهاء بالمؤتمر الاقتصادي، وتدعم إقامة العلاقات المحلية والدولية وأريد التنويه إن المؤامرة الرأسمالية والدولية لا زالت تترك بصماتها حيث تجاهل العالم البروتوكولات العالمية المتعلقة ببناء المطارات والتي تشرف عليها ( المنظمة العالمية للطيران المدني) حيث يجب أن تتمتع المطارات بالمواصفات والمعايير الدولية وأهمها مراعاة المسافات الواجب الحفاظ عليها بين المطارات المحلية والدولية وخاصة الدول المجاورة حيث تجاهلت مطار ( الملك حسين) والموجود بالعقبة والمقام سابقا والذي لا يبعد المسافة المقررة والمسموح بتا الأمر الذي يتسبب بحوادث واضطرابات في حركة الإقلاع والهبوط والمزاحمة ناهيك عن الجانب الأمني في حالة الحرب يكون بديلا حتى ولا تنقطع عن العالم.

النوايا الحسنة أم مصالح؟؟؟؟؟ عقد العقرب والعنكبوت اجتماع طارئ لمناقشة أوضاع هذا الميناء الجوي الجنوبي وإمكانية إنقاذه والسؤال المطروح على الطاولة هل السماح للفلسطينيين بالمرور عبر الميناء يشكل عامل إنقاذ. تفيد التقارير إن بين 2,5 إلى 3 مليون يسافرون عبر الممر البري (جسر الملك حسين) إلى الأردن وينطلقون إلى الخارج مضاف إليها العمرة والحج إلى الديار الحجازية وباختصار المسافر الفلسطيني الحل والسماح لهم بالسفر عبر مطار رامون مما يؤدي إلى الإنقاذ الفوري كما تساهم في تهيئة الظروف لتوسيع المطار بين المصلحة الذاتية.، تهيئة الظروف لتطوير وتوسيع المطار وبنيته التحتية للقدرة على استيعاب كافة أنواع الطائرات وإحجامها . وإيجاد فرص العمل والوظائف ما بين الأمن و الإدارة ,سلطة الموانئ السوق الحرة والجمارك ناهيك عن القيود والإجراءات الأمنية.

ويعتبر الجسر هو الممر الأكثر إرهاقا جسديا وماديا للمسافر الفلسطيني والحكمة لدى العقرب والعنكبوت ناتجة من الايدولوجيا الصهيونية حكماء صهيون تشديد الخناق على الإجراءات ادخل الكلب والدجاج إلى المنزل ثم البقرة حتى يضيق بك الحال ثم تأتي النوايا الحسنة وتنفس الصعداء المسافر الفلسطيني يمر عبر ثلاثة محطات فلسطينية , إسرائيلية أردنية والمخابرات الصهيونية تتحكم بالمسموح والممنوع بين الدائم والمؤقت وإيقاف التنفيذ حرية الإنسان والتي تكفلها الأمم المتحدة.

مضاف إليها عنصرية الجندي وارتجال تصنيفات وفق ومعاير وضوابط يتم التنسيق فيها بين إدارة المعابر والحدود والشرطة الجيش المخابرات والإدارة المدنية وان ابتداع القوانين والأنظمة لقانون التصاريح خلق تمايز وتفرقة بين الفئات المجتمعية ومن خلال اقتراحات تطوير أنظمة الرقابة والتحكم( تطوير منظومة ذاتية الكترونية لتنظيم مرور الفلسطينيين من خلال السيطرة الالكترونية على الإفراد ( الممغنطة , أل في أي ني البي امسي الأبواب والممرات الالكتروني , الحالات الإنسانية ) بمعنى أدق تقليص الصراع ( تجميل الاحتلال).

المسافر الفلسطيني بين مطرقة العقرب وسنديان العنكبوت ( أنها لدغة العقرب القاتلة ولدغة العنكبوب لشل الدماغ ) من المسؤول عن الأزمة الخانقة المرورية عبر جسر(الملك حسين) في العطلة الصيفية للمدارس ,الجامعات ,الموظفين والعمال والمعتمرين والحجاج , جرت العادة في السنوات الماضية على تمديد ساعات العمل وفتح الجسر أربع وعشرون ساعة بقرار من السلطات الصهيونية وموافقة الطرف الأردني والفلسطيني , امتاز صيف 2022 بأنه جاء بعد وباء كورونا وانقطع الناس ما يقرب ثلاث سنوات وعندما انفرجت هرع الناس بعد طول الانقطاع للسفر والزيارة وقضاء المصالح والأعمال وكذلك كان موسم الحج وعيد الأضحى وشهد العالم والمسافرين اكبر معاناة وضائقة واستغل الإعلاميون ووسائل التواصل الاجتماعي ولعبة الإعلام الصهيوني دورا مميزا مستغل الظروف للوضع الاستثنائي , كما لعبت مقاطع الفيديو والصور التي ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي وبما ان جسر الملك حسين هو بوابة العبور البرية الوحيدة المسموح لحملة الهوية الخضراء من المملكة الاردنية إلى فلسطين وبالعكس ناهيك عن الرسوم والإجراءات والقوانين التي تحرم المواطن الفلسطيني من حقه في التنقل والسفر إلى حيث يشاء ومتى شاء.

العنكبوت الزرقاء تنسج خيوطها في الطرقات والأزقة والحارات وتقيم الأسوار والمداخل وتشرع القوانين والأنظمة خدمة لمشروعها ومستوطنيها حيث أنهم في عام 1977 وبعد عشرة سنوات من نكبة (1967)سلطة الموانئ الإسرائيلية تم تعين مجلس من قبل وزارة الموصلات ولديها ستة اذرع:-

1-مطار بن غوريون "اللد المحتل"

2- وحدة المعابر الحدودية والمطارات المدنية

3- وحدة اقتصادية المالية والتجارية

4- وحدة الإدارة والتنظيم

5-وحدة التخطيط والهندسة

6- وحدة العمليات

وتشرف سلطة الموانئ على مطار اللد,مطار رامون, ثلاثة مطارات داخلية صغيرة ( مطار حيفا,هرتسيليا, مطار روش بينا) كما إنها تشرف على المعابر الحدودية التجارية للبضائع أو المسافرين (معبر أللنبي جسر الملك حسين, معبر إسحاق رابين بين الأردن والكيان بالقرب من ليلات معبر مناحيم بيغن (طابا) جسر الشيخ حسين ومعبر نيتسانا في سيناء وإجراءات المغادرة تخضع لمعايير سلطة الموانئ الإسرائيلية وتخضع بالأساس إلى قرار من المخابرات والمعروف نظام التصاريح الأداة الاستعمارية .

إن سلسلة المفاهيم, تقليص الصراع وتجميل الاحتلال ما هي إلا مبادئ الصهيونية العالمية والمنصوص عليها في ( بروتوكولات حكماء صهيون ليس بخافي على احد ان الفكر الصهيوني عنصريا بامتياز عاصر ودرس مفاهيم الاستعمار وتتلمذ على يد الفاشية والنازية ولم يشهد العالم مستعمرا غازيا ومحتل يوصف بالجميل أو حسن النوايا لأنه يحتل الإنسان وقيمه وتراثه وحضارته وكان مفهوم( ارض بلا شعب لشعب بلا ارض) هو العنوان فهذا العنكبوت المقيت نسج وينسج خيوطه ويحيط ويدمر كل مفهوم انساني ابتداء بحرية العبادة مرورا على الحضارة والتراث المجتمعي والإنساني إلام تحمل نعش ابنها والزوجة تزف زوجها شهيدا والطفل يعيش خلف القضبان والزيتونة قطعوها وحرقوا عظامها والعامل ساوموه على لقمة عيشه والأرض اغتصبوها وبين ثنايا الاستيطان الاستيلاء والاقتلاع عنكبوت جاثم على صدورنا طرقات وأسوار ومناطق نفوذ.

دعونا نسال أنفسنا ما ثمن سفرنا عبر مطار رامون أولا وقبل كل شئ عملية المقايضة التي أعلن عنها وزير حرب الاحتلال إلغاء كافة القضايا المرفوعة على الاحتلال في الجنائية الدولية والاهم من ذلك الإخضاع والخنوع لإرادته وأوامره وهي الإلغاء إخراجك من جلدتك لدغة العقرب الرضوخ لإرادته كما وظف إعلامه بين السردية والدرامية وكتب التاريخ كمنتصر الحل كان بسيط وسهل وهو تمديد ساعات العمل ومن خلال سردينة تباكى وحزن وتألم لألم المسافرين العالقين على الجسر ووظف وسائل التواصل الاجتماعية لإلقاء المسؤولية على الخير فطار يحملها لإخواننا الاردنيين وأخرى للسلطة الفلسطينية والسؤال الأول من يحجز الحافلات لساعات على جسر آلميه ومن يحجز الحافلات أمام المقص الثاني ومن صاحب التعقيدات الأمنية والإجراءات الأمنية للشنط والأمتعة ومن ومن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ لدغتك العقرب وأصبحت أسيرا له تمتثل لأهدافها ورغباته

إن الهدف الرئيسي ضرب الاقتصاد الأردني وخلق البلبلة والأزمة الاقتصادية لاستكمال مشروعها الاستراتيجي ( الوطن البديل) وضرب العلاقات الأردنية الفلسطينية.