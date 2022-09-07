الاحتلال يفرج عن الأسيرة منى قعدان

وطن: أفرجت سلطات الاحتلال، اليوم الأربعاء، عن الأسيرة منى حسين قعدان (50 عامًا) من بلدة عرابة بمحافظة جنين، بعد اعتقال دام 18 شهرًا.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت المواطنة قعدان بتاريخ 12 أبريل/ نيسان 2021م بعد مداهمة منزلها وتحطيم محتوياته وقد تم تأجيل محاكمتها 15 مرة.

والأسيرة قعدان تعرضت للاعتقال عدة مرات أمضت خلالها 8 سنوات في سجون الاحتلال، وخاضت إضرابًا مفتوحًا عن الطعام في 14 أكتوبر/ تشرين أول 2021م، تضامنًا مع الأسرى المضربين عن الطعام وتحسين ظروف الاعتقال.

يشار إلى أن محكمة سالم العسكرية أصدرت حكمًا بتاريخ 16 يونيو/ حزيران 2022م، بحق الأسيرة قعدان بالسجن الفعلي لـ 18 شهرًا وغرامة مالية 7 اَلآف شيكل.