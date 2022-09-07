إيران تجري "أكبر مناورات عسكرية" بتاريخ قواتها البرية

وطن: بدأ الجيش الإيراني، الأربعاء، مناورات عسكرية للقوات البرية، تستمر لمدة يومين، في مدينة نصر آباد، بمحافظة أصفهان، الواقعة وسط إيران، تحت عنوان "اقتدار 2022″، وهي "الأكبر في تاريخ القوات البرية الإيرانية"، وفق وكالة "فارس" الرسمية.

حيث قال العميد كريم جشك، المتحدث باسم المناورات العسكرية للقوات البرية الإيرانية، إن "هذه المناورات تجري بمشاركة قوات المشاة، والمدرعات، والمدفعية، والقوات الجوية، والطائرات دون طيار، والهندسة، والمحمولة جواً، ووحدات الحرب الإلكترونية، وبدعم من الوحدات العسكرية".

مناورات الجيش الإيراني لمواجهة "التهديدات"

كما أضاف المسؤول العسكري أن "مناورات الجيش الإيراني ستبدأ الأربعاء وتستمر لمدة يومين، وتهدف إلى تقييم ورفع مستوى الجاهزية القتالية لوحدات القوة البرية للجيش في مواجهة التهديدات الحديثة".

كما أوضح: "في هذا التمرين سيكون النقل السريع للقوات من بعض المناطق الإقليمية إلى منطقة المواجهة، وتعزيز التنقل، ونقل ألوية القوات الخاصة والاستجابة السريعة، وتنفيذ مختلف التكتيكات الإبداعية المحلية، وتعدد مهارات الوحدات المتخصصة، ودرجة التنسيق في التنفيذ، من الأمور المهمة للمناورات".

المتحدث باسم المناورات العسكرية للقوات البرية الإيرانية تابع قائلاً: "سيتم أيضاً تقييم العمليات المشتركة للألوية المحترفة، وإدارة ساحة المعركة، وفقاً لوقائع المعارك الأخيرة، وبنهج تدريبي وهجومي ودفاعي".

فيما قالت وكالة أنباء "فارس نيوز"، إن هذه المناورات العسكرية ستكون "أكبر مناورة في تاريخ القوات البرية التابعة للجيش الإيراني".

حيث قال القائد العام لقوات الجيش الإيراني، اللواء عبد الرحيم موسوي، "سنقيم في المستقبل القريب ‎مناورات برية كبيرة، وبعدها سلسلة من المناورات المختلفة لتطبيق تدريبات جديدة، والتمرن على التجهيزات الحديثة، بما يتناسب وتهديدات الأعداء التي يتم رصدها".

تجدر الإشارة إلى أنه في 26 من أغسطس/آب الماضي، اختتمت قوات الجيش الإيراني مناورات للطائرات المسيرة، استمرت لمدة يومين، وشملت جميع أنحاء البلاد.

كما قال الجيش الإيراني في بيان إنه "تم في هذه المناورات للطائرات المسيرة تدمير المواقع الحساسة والحيوية للعدو الافتراضي، باستخدام أسلحة حديثة ودقيقة في التمرين المشترك".