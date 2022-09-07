أمراض تتفاقم بحلول موسم الخريف

وطن: قال أخصائي المناعة الروسي د. نيقولاي كريوتشكوف، أن أمراض الرئة والتنفس الحادة وفيروس كورونا، تحتد مع حلول موسم الخريف، أما أمراض القلب والأوعية والأمراض النفسية فلها طابع موسمي أيضا.

ويكمن سبب ذلك في أن التقلبات في الأحوال الجوية مرهقة لجسم الإنسان، لذلك فإن الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية، قد يواجهون تغيرات حادة في ضغط الدم وعدم انتظام ضربات القلب وآلاما في القلب والذبحة الصدرية، أما الذين يعانون من أمراض الرئة فقد يصيبهم سعال خفيف.

وأوضح كريوتشكوف:" أنه إذا تمت السيطرة على المرض بشكل جيد واهتم الإنسان بجسده، فإن العوامل المذكورة لا يؤثر عليه كثيرا، لكن من يتجاهل العلاج، تبدأ العوامل البيئية في التأثير عليه بقوة أكبر، وقد يواجه مشاكل صحية بالفعل في موسم الخريف".

وأكد على أن الخريف والشتاء ومطلع الربيع كذلك، فهي فترة مواتية لتطوّر فيروس كورونا وأمراض التنفس بسبب تقلبات الرطوبة.

وأشار العالم إلى الدراسات التي أكّدت أن رطوبة الهواء لها أهمية كبيرة في تطوّر هذه الأمراض.

اذ أضاف أن الذين يعانون من أعراض أمراض التنفس الحادة طُلب منهم البقاء في المنزل، وذلك بغض النظر عن نتائج فحص اختبار فيروس كورونا، وفي حال تدهور الصحة، فإنه يجب على المرضى عزل أنفسهم والحد من التواصل مع الآخرين.

وكانت هيئة "روس بوتريب نادزور" (الرقابة على حقوق المستهلكين)، قد أفادت في وقت سابق بتشابه أعراض مرض فيروس كورونا وأمراض تنفس فيروسية أخرى.

المصدر: RT