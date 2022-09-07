استشهاد الشاب يونس تايه برصاص الاحتلال في مخيم الفارعة

وطن: استشهد الشاب يونس تايه (21 عاما) برصاص الاحتلال في مخيم الفارعة صباح اليوم، حيث اطلق الجنود النار عليه وتركوه ينزف ومنعوا الاسعاف من نقله.

وقالت وزارة الصحة ان الشاب يونس غسان تايه (21 عاماً) من مخيم الفارعة استشهد برصاصة مباشرة في القلب أطلقها عليه جنود الاحتلال في مخيم الفارعة بمحافظة طوباس.

واوضح عضو المكتب السياسي في حزب الشعب الفلسطيني خالد منصور (وهو من سكان مخيم الفارعة) حول تفاصيل هذه الجريمة ان الشاب يونس سمع بان قوات الاحتلال اقتحمت منزل عمه، فقدم من بيته البعيد الواقع على طريق الفارعة طوباس (على مسافة نحو نصف كيلومتر من منزل عمه)، ليعرف ماذا يجري هناك، فاطلق الجنود الرصاص عليه واصابوه بصدره وبقي ينزف وحيدا على الأرض لوقت طويل، ولم يسمح الجنود للمسعفين ولسيارة الاسعاف بالوصول اليهه الى ان انهى الجيش مهمته في المنزل، واعتقل احد اعمام الشهيد وفجر أرضية منزل عم اخر، واحدث تخريبا هائلا بعدة بيوت اخرى في المخيم، حيث جرى نقل الشهيد للمستشفى وهناك تم الإعلان الرسمي عن استشهاده".

واشار منصور الى ان الشهيد يونس كان قد أصيب خلال شهر رمضان الماضي برصاص الاحتلال في ساقه.