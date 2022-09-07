قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة

وطن: شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية، اليوم الأربعاء.

وعرف من بين المعتقلين الذين طالتهم هذه الاعتقالات:

صدام أبو الشيخ- بيتا

مراد حمايل- بيتا

خليل حمايل- بيتا

حمزة جعارة- نابلس

مقداد حوتري- قلقيلية

تامر أكرم الشوارب- سلواد شرق رام الله

محمود خروفة- سلواد

مأمون محمود خروفة- سلواد

خالد أحمد عزات- سلواد

عباس عبد الحكيم- سلواد

محمد ماهر المكحل- سلواد

المحرر يونس الحروب- خاراس شمال الخليل

عدي التايه- مخيم الفارعة قرب طوباس

معتز مروان النمورة- دورا جنوب الخليل

معمر مروان النمورة- دورا

عمر البرغوثي- كفر عين غرب رام الله

مهند الرفاعي- كفر عين

مجد الصفا- القدس

خضر الصفا- القدس

عبد الفقيه- القدس

يزن مطر- القدس

حمدي زياد- القدس

وماجد نصر- من قرية

دير العسل بالخليل

علاء عبد الناصر جميل ابو شنب- طولكرم

الشاب عنان ناصر صلاح- جنين