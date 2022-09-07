قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة
وطن: شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية، اليوم الأربعاء.
وعرف من بين المعتقلين الذين طالتهم هذه الاعتقالات:
صدام أبو الشيخ- بيتا
مراد حمايل- بيتا
خليل حمايل- بيتا
حمزة جعارة- نابلس
مقداد حوتري- قلقيلية
تامر أكرم الشوارب- سلواد شرق رام الله
محمود خروفة- سلواد
مأمون محمود خروفة- سلواد
خالد أحمد عزات- سلواد
عباس عبد الحكيم- سلواد
محمد ماهر المكحل- سلواد
المحرر يونس الحروب- خاراس شمال الخليل
عدي التايه- مخيم الفارعة قرب طوباس
معتز مروان النمورة- دورا جنوب الخليل
معمر مروان النمورة- دورا
عمر البرغوثي- كفر عين غرب رام الله
مهند الرفاعي- كفر عين
مجد الصفا- القدس
خضر الصفا- القدس
عبد الفقيه- القدس
يزن مطر- القدس
حمدي زياد- القدس
وماجد نصر- من قرية
دير العسل بالخليل
علاء عبد الناصر جميل ابو شنب- طولكرم
الشاب عنان ناصر صلاح- جنين