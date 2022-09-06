حراك المعلمين يعلن الإضراب في المدارس بعد الحصة الثالثة يومي الأربعاء والخميس

رام الله - وطن: أعلن حراك المعلمين الموحد مساء اليوم الثلاثاء عن الإضراب في المدارس بعد الحصة الثالثة يومي الأربعاء والخميس.

وقال الحراك في بيان وصل وطن نسخة عنه "يلتزم المعلمون بالإضراب عن الدوام بعد الحصة الثالثة، يومي الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع، كخطوة تحذيرية للجهات الرسمية، على أن ينشر بيان يوم الجمعة بفعاليات الأسبوع القادم".

وقال الحراك "ستستمر الفعاليات المختلفة، إلى أن تتحقق مطالبنا وعلى رأسها تشكيل تمثيل ديمقراطي للمعلمين، و احقاق حقوقنا المتمثلة في الراتب كاملاً مع تقسيط المستحقات المتراكمة وعدم ربط رواتبنا بظروف الحكومة مستقبلاً؛ فليس من شأننا إيجاد الحلول للحكومة".

ولفت الحراك ان عودتهم للاضراب جاء بعد ما اسماه "قرار المالية التلاعب برواتبنا مجدداً وعدم انتظامها؛ مما يثير مخاوف لدينا بأن الأزمة لن تنتهي أبداً وستصبح نسبة 80% أمر واقع، مما يراكم التزاماتنا وينذر بكارثة حقوقية في المحاكم ضد المعلمين الذين لا يستطيعون تغطية التزاماتهم المالية بشتى اشكالها، شأنهم بذلك شأن كل شرائح الشعب الفلسطيني المستهجن انتقادها للمعلم في إضرابه، فإننا كالجسد يؤذينا ما يؤذي شعبنا ويعز علينا ضياع جيل بأكمله بين مطرقة عوز المعلم وتراجع مكانته الإجتماعية والمادية وسندان تعنت الحكومة ورفضها لمطالب المعلمين العادلة، وبعد فرص متتالية ومحاولات عدة من الحراك لتسيير افتتاح العام الدراسي وضمان بدايته كالمعتاد خوفاً على مستقبل الطلبة، وبعد نقض كل الجهات المبادرة التي قبلنا بها على مضض على قاعدة أن العمل النقابي جولات، ونظرنا إلى المصلحة العامة و قدمناها على الخاصة، حيث أعلنت المبادرة فشلها بعد التسويف المتكرر في تنفيذ بنودها وعلى رأسها تشكيل تمثيل ديمقراطي للمعلمين".