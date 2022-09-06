عدوان "اسرائيلي" على مطار حلب والدفاعات الجوية السورية تتصدى

وطن: شن جيش الاحتلال مساء اليوم عدوانا على سوريا.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" ان عدوانا إسرائيليا استهدف مطار حلب شمال سوريا.

واستهدفت الغارات على مطار حلب مهبط الطائرات المدنية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر عسكري قوله ان العدوان الإسرائيلي تسبب بخروج مهبط حلب عن الخدمة.

ولفت المصدر ان الخسائر اقتصرت على الجانب المادي فقط.

وذكر التلفزيون السوري ان الدفاعات الجوية أسقطت عددا من صواريخ العدوان الاسرائيلي على مطار حلب.