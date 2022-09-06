الاتحاد الأوروبي يجدد دعمه لمجتمع مدني فلسطيني حر وقوي

رام الله - وطن: شارك ممثلو الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء والدول المماثلة في التفكير في إعادة افتتاح مؤسسة الضمير في رام الله بحضور رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية.

وقالت بعثة الاتحاد الاوروبي في فلسطين عير تغريدة على صفحتها على الفيسبوك ان "هذه المشاركة تأتي ذلك بعد اقتحامات الاحتلال لمقرات عدد من منظمات المجتمع المدني الفلسطيني في المنطقة المصنفة "A" بتاريخ 18 آب، وهي اجراءات مرفوضة."

وتابعت "سيواصل الاتحاد الأوروبي دعمه لمجتمع مدني فلسطيني حر وقوي، وهو أمر لا غنى عنه لتعزيز حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية وللتقدم نحو حل الدولتين".