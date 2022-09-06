مسؤول لبناني: ترسيم الحدود البحرية مع الاحتلال "شائك ومعقد"

وطن: قال نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بو صعب، إن "هناك نقاط لا تزال عالقة" في ترسيم الحدود البحرية مع الاحتلال لأنه "موضوع شائك ومعقد"، مستدركًا بالقول: "لكنه يسير في الاتجاه الصحيح".

وأضاف: "هناك طرف ثالث يمكن أن يساعد لبنان في الحل، وهو شركة توتال (الفرنسية لاستخراج النفط)، وسيجري الرئيس عون اتصالات للمساعدة في هذا الشأن، والتواصل سيزداد خلال الشهر الحالي".

ولفت النائب إلى أنه ناقش مع الرئيس الاتصالات الأخيرة التي جرت مع الوسيط الأميركي آموس هوكستين، الذي "سيزور لبنان نهاية الأسبوع الحالي".

وأردف أن "زيارة هوكستين لا تعني أنها تحمل الحلّ النهائيّ، ولكنها خطوة إيجابية إضافية نحو الحل".

واستدرك قائلاً: "لا نرغب في الإفراط بالتفاؤل ولا في التشاؤم، الأمور تسير بوتيرة مقبولة، وأيلول (سبتمبر الجاري) شهر حاسم".

وأعرب بو صعب عن أمله في"الوصول إلى النتيجة المرجوّة"، مؤكدًا "الحرص اللبناني على المحافظة على حقوق لبنان بشتى الوسائل".

والأحد، أعلنت الرئاسة اللبنانية أن هوكستين سيزور بيروت أواخر الأسبوع، والثلاثاء قال رئيس البرلمان نبيه بري إن لبنان ينتظر جواب هوكستين.

وأضاف بري في خطاب بمناسبة الذكرى 44 على اختفاء الإمام موسى الصدر، مؤسس حركة أمل: "حدودنا وسيادتنا كشرفنا لا نفاوض عليها، وسندافع عنها بكل ما نملك من قدرات".