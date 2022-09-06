"داء الفيالقة".. لغز وفيات "المرض الغامض" في الأرجنتين

وطن: أكدت السلطات الصحية في الأرجنتين أن الالتهاب الرئوي المُعدي الذي أودى بحياة 4 أشخاص في شمال غرب البلاد هو "داء الفيالقة".

وارتبطت الحالات بمستشفى خاص في مدينة سان ميجل دي توكومان، وفقا لمنظمة الصحة للبلدان الأميركية، حيث رصد مسؤولو الصحة المحليون حتى الآن 11 حالة مؤكدة، منها 4 وفيات.

وتشمل الأعراض الحمى وآلام العضلات والبطن وضيق التنفس، وأصيب العديد من المرضى بالتهاب رئوي في كلا الرئتين.

ويمكن أن تنتقل بكتيريا ا"لفيلقية" عندما يستنشق الناس الهواء الجوي الملوث الناتج عند استخدام بخاخات المياه، بالإضافة أيضا الى استنشاق الماء أو الجليد الملوث.

وقالت وزيرة الصحة كارلا فيزوتي في مؤتمر صحفي: "أن داء الفيالقة له تأثير كبير على الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة ممن تزيد أعمارهم على 50 عاما".

وأشارت إلى الحاجة للعلاج بالمضادات الحيوية.

المصدر: skynewsarabia