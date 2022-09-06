اندلاع مواجهات واعتقال شابين بعد محاصرة منزليهما في الجلزون

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، الشاب وعد الرمحي من داخل منزل حاصرته في مخيم الجلزون شمال رام الله.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، وسط إطلاق لقنابل الغاز، وحاصرت منزلًا طالبت خلاله أحد المواطنين بتسليم نفسه.

وأشارت إلى أن تلك القوات اقتحمت المنزل لاحقًا واعتقلت الشاب الرمحي، واقتادته إلى جهة مجهولة.

وافادت مراسلتنا بوقوع أربع اصابات بالرصاص الحي خلال المواجهات المستمرة مع قوات الاحتلال في مخيم الجلزون.

وأضافت بأن قوات الاحتلال اعتقلت مجد نخلة للضغط على شقيقه أيهم لتسليم نفسه علماً أن مجد يستعد للاحتفال بزفافه في نهاية الأسبوع.