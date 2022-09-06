بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله تدين تنفيذ أحكام الإعدام في غزة

وطن: دانت بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله إعدام خمسة سجناء في غزة بتاريخ 4 ايلول 2022، حيث كان هذا أول إعدام منذ عام 2017.

وأكدت بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله معارضتها الشديدة لتطبيق حُكم الإعدام مهما كانت الظروف. يعتبر الاتحاد الأوروبي ان إلغاء حكم الإعدام يسهم في حماية الكرامة الإنسانية وفي تقدم وتطور حقوق الإنسان.

وكما يرى الاتحاد الأوروبي في حكم الإعدام حكماً قاسياً وغير إنساني وأنه لا يُشكل رادعاً للسلوك الإجرامي ويمثل إهدارا غير مقبولاً للكرامة والنزاهة الإنسانية.

وقالت انه على سلطات الأمر الواقع في غزة الامتناع عن تنفيذ أي حُكم من أحكام الإعدام بحق السجناء، وأن تلتزم بقرار تعليق تنفيذ أحكام الإعدام الذي وضعته السلطة الفلسطينية الى حين الغاء عقوبة الاعدام بما يتماشى مع التوجه العالمي، خاصة بعد التوقيع على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.