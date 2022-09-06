الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال اليوم الثلاثاء عدد من المواطنين في كل من رام الله ونابلس وبيت لحم.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب قســام وليد عبد ربه عقب اقتحام منزله في حي أم الشرايط بالمدينة.

ومن اللبن الشرقي جنوب نابلس اقتحمت قوات الاحتلال القرية واعتقلت الشاب: موسى اسماعيل عويس، والشاب مجاهد يوسف ضراغمة بعد دهم منزليهما وتحطيم ممتلكاتهما ومصادرة هاتفيهما.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد سليمان عبيات أبو فروه، وإبراهيم عبيات نواورة من منطقة واد شاهين وسط مدينة بيت لحم، والشقيقين نبيل وخليل صالح عبيات بعد مداهمة منزلهما في قرية كيسان بعد مداهمة منزليهما وتفتيشها.