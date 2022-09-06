الاحتلال يقتحم جنين من عدة محاور

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، مدينة جنين.

ودفعت قوات الاحتلال بعشرات الجيبات والآليات العسكرية ترافقها جرافات إلى مدينة جنين من حاجزي دوتان والجلمة.

وتصدى شبان بالحجارة لجيبات الاحتلال وأشعلوا الإطارات المطاطية، و بدأت مكبرات المساجد بإطلاق المناشدات للمواطنين للتصدي لاقتحام الاحتلال.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال تحاصر بناية سكنية تحتوي على شقة منفذ عملية "تل أبيب" ابريل الماضي رعد حازم، وتخلي المواطنين من محيطها.

وأفاد مستشفى ابن سينا بوصول إصابة مستقرة برصاص الاحتلال الى المشفى.