الجزيرة تستنكر تنصل الاحتلال من مسؤوليته عن اغتيال أبو عاقلة وتطالب جهة دولية بإجراء تحقيق مستقل

وطن: استنكرت شبكة الجزيرة الإعلامية عدم اعتراف جيش الاحتلال الإسرائيلي الصريح بمسؤوليته عن اغتيال شيرين أبو عاقلة، ومحاولته التملص من ملاحقة الجناة، وطالبت بأن تتولى جهة دولية مستقلة التحقيق في جريمة اغتيال أبو عاقلة؛ "لإقرار العدالة لشيرين وعائلتها وزملائها الصحافيين في أنحاء العالم".

وقالت إنها إذ تدين نتائج هذا التحقيق، تؤكد أن الاعتراف الضمني المتردد من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي يراد به التنصل من المسؤولية الجنائية التي يتحملها عن قتل أبو عاقلة، والتي أثبتتها تحقيقات دولية ومهنية عدة.

وجددت الجزيرة دعمها ومساندتها لعائلة شيرين وزملائها، وطالبت المؤسسات الإعلامية والهيئات الداعمة لحرية الصحافة بمواصلة العمل على كل المسارات المتاحة حتى ينال المسؤولون عن هذه الجريمة جزاءهم القانوني.