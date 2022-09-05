وطن: قرر مجلس الوزراء توفير متطلبات دعم هيئة مقاومة الجدار والاستيطان لتمكينها من مواجهة الهجمة الاستعمارية المحمومة من قبل سلطات الاحتلال والمستوطنين، وتمكين برامجها من تعزيز صمود الناس.

ووافق المجلس، في جلسة الأسبوعية التي عقدت في رام الله، اليوم الإثنين، برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، على تخصيص مبلغ مالي بقيمة 11 مليون شيقل لمشروع تخضير فلسطين للعام 2023، إلى جانب اعتماد الخطة التنفيذية لدعم قطاع النقل العام من وزارتي المالية والنقل والمواصلات.

كما قرر تشكيل لجنة فنية لوضع الإطار الوطني للمؤهلات بما يخدم قطاع التدريب والتعليم المهني في كافة مراحله، وتشكيل فريق وطني للتحضير للمشاركة في مؤتمر المناخ المزمع عقده في شرم الشيخ في تشرين الثاني/ نوفمبر القادم، والموافقة على عدد من طلبات تمويل شركات غير ربحية.

واستضاف مجلس الوزراء رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان، الذي قدم عرضا للتحديات التي تواجه الهيئة في ضوء تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على أراضي المواطنين، خاصة ما يسمى بالاستيطان الرعوي الذي يهدف إلى تهجير المواطنين من البدو من أراضيهم، لبسط سيطرتهم عليها.

كما وضع شعبان مجلس الوزراء في مستجدات الواقع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس، مستعرضا الواقع الاستيطاني وخطورة المرحلة الحالية المتمثلة بكل الإجراءات التي تقيمها سلطات الاحتلال على الأراضي الفلسطينية، وكذلك القوانين الاحتلالية الجائرة والإجراءات التعسفية الواقعة على الشعب الفلسطيني.

وأطلع شعبان المجلس على ما يعانيه سكان قرية النبي صموئيل الواقعة شمال غرب القدس، من معاناة بسبب الإجراءات الإسرائيلية ضدهم، لا سيما الظروف الإنسانية المتأزمة التي تسبب بها الاحتلال من حصار للقرية وتهديدات الهدم المستمرة وتهجير السكان، لافتا إلى خطورة ما يحدث هناك.

وتم تشكيل لجنة وزارية بهدف متابعة احتياجات القرية، مشكّلة من هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ووزارتي القدس والحكم المحلي.

كما تم تشكيل لجنة وزارية لمساندة الهيئة لمواجهة الهجمة الاستيطانية المسعورة التي تتعرض لها الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس، تتولى تقديم الدعم اللازم والممكن لكل القرى والبلدات الفلسطينية الواقعة في المنطقة التي يطلق عليها (ج) من أجل حماية المواطنين وممتلكاتهم فيها، وسرعة التدخل في الظروف الطارئة التي يخلقها الاحتلال، وتتألف اللجنة من: هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ووزارات الحكم المحلي، والزراعة، والتربية والتعليم، والصحة، والأشغال العامة.

وأطلع رئيس الهيئة، الوزراء على جهود الهيئة المبذولة في الاستعداد لموسم الزيتون المقبل، وضرورة تقديم الإسناد والحماية للمزارعين في مواجهة اعتداءات المستوطنين.

وقد تم الاتفاق على تشكيل لجنة للإسناد المجتمعي لهذا الموسم مكونة من هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ووزارات الحكم المحلي، والمرأة، والتربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي.