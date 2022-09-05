الاحتلال يخطر بهدم جدران استنادية في بلدة الخضر

وطن: أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بهدم جدران استنادية تحيط بأراض في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأفاد الناشط أحمد صلاح، بأن قوات الاحتلال سلمت إخطارا بهدم جدران استنادية في أرض تقع بمنطقة "واد الابيار" تعود للمواطن رامي يوسف صبري صبيح، بحجة عدم الترخيص، وإعادة الأرض إلى ما كانت عليه قبل استصلاحها.

يذكر أن الاحتلال صعد من هجمته الاستيطانية على أراضي الخضر بالاستيلاء والتجريف واقتلاع الأشجار وهدم الغرف والمنشآت الزراعية.

المصدر: (وفا)