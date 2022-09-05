شبكة المنظمات الاهلية: تقرير جيش الاحتلال حول اغتيال شيرين ابو عاقلة هو قتل للضحية مرتين

وطن: أكدت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية ان ما نشر من نتائج تحقيق جيش الاحتلال حول اغتيال مراسلة قناة الجزيرة شيرين ابو عاقلة في ايار مايو الماضي في جنين شمال الضفة الغربية، ومحاولة الاحتلال نفي تورط جنوده بشكل متعمد، وازاحة تهمة مقتلها مع ترجيح امكانية اصابتها بطريق(الخطأ) هو بمثابة قتل للضحية مرتين، ومحولة فاشلة وبائسة لتبرئة جيش الاحتلال ليس فقط من قتل ابوعاقلة، وانما من مجمل ما تقوم به من عمليات اعدام وقتل بدم بارد في الاراضي الفلسطينية المحتلة بشكل شبه يومي .

وطالبت الشبكة في بيان وصل وطن- على ضوء ما نشر بعد ظهر اليوم (الاثنين من تقرير الاستنتاجات بعدم فتح تحقيق جنائي مع الجندي المتهم باطلاق النار صوب رأس الشهيدة ابو عاقلة- المؤسسات الحقوقية والانسانية الدولية على استكمال خطواتها وصولا لتحقيق نزيه ومهني وشفاف حتى كشف الحقيقة كاملة من اجل تقديم مجرمي الحرب الى المحاكم الدولية حتى ينالوا عقابهم .

وجددت الشبكة التأكيد على ان محاولات الاحتلال تضليل العدالة الدولية، وبث الاكاذيب، ومساعيه الهادفة لطمس حقيقة ما جرى لن تنطلي على احد في العالم الذي بات يدرك مستوى ما تقوم به من جرائم بحق الشعب الفلسطيني، كما تجدد مطالبتها بالعمل على توفير حماية دولية للجسم الصحفي الفلسطيني، والعاملين في وسائل الاعلام الذين يواصلون عملهم من اجل نقل الحقيقة رغم قمع واستهداف الاحتلال لهم .