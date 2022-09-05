أبو ردينة: القيادة ستواصل متابعة ملف استشهاد أبو عاقلة دوليا، والاحتلال يحاول مجددا التهرب من مسؤولية قتلها

وطن: قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن التقرير الإسرائيلي حول استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة، هو محاولة إسرائيلية جديدة للتهرب من مسؤولية قتلها.

وأضاف أبو ردينة، تعقيبا على نتائج التحقيق الإسرائيلي الذي صدر اليوم الإثنين، أن كل الدلائل والوقائع والتحقيقات التي أجريت تثبت أن "إسرائيل" هي الجاني وهي من قتلت شيرين وعليها أن تتحمل مسؤولية جريمتها.

وأكد أن القيادة الفلسطينية ستواصل متابعة ملف استشهاد شيرين أبو عاقلة مع كافة الجهات الدولية ذات العلاقة، وعلى رأسها محكمة الجنايات الدولية، إلى جانب كافة الملفات التي يجري متابعتها لحماية حقوق شعبنا .

وأضاف أبو ردينة أنه لن يتم السماح لـ"إسرائيل" بالإفلات من العقاب على جرائمها المستمرة ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية.