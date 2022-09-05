تأجيل جلسة محاكمة الأسيرة دينا جرادات حتى الغد

وطن: أكد نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الاثنين، على أنّ محكمة الاحتلال في "سالم" أجلت جلسة الأسيرة دينا جرادات من جنين، حتى يوم غد، نتيجة لوضعها الصحي.

حيث أنها تعاني من مرض الاستسقاء الدماغي، وهي بحاجة كل فترة إلى سحب السوائل المتراكمة في الدماغ، لافتاً إلى أنها نُقلت مؤخراً من سجن "الدامون" إلى مستشفى "رمبام" الإسرائيلي، وتم إعادتها إلى سجن "الدامون".

وذكر نادي الأسير أن سلطات الاحتلال لم توفر العلاج للأسيرة جرادات طوال فترة التحقيق التي استمرت 15 يوما في معتقل "الجلمة" رغم المطالبات المتكررة، وذلك قبل نقلها إلى سجن "الدامون".

يُشار إلى أن جرادات معتقلة منذ السابع من آب الماضي، وهي طالبة إعلام في جامعة القدس المفتوحة.