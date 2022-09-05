جيش الاحتلال: احتمال كبير جدا أن جنديا قتل شيرين أبو عاقلة بالخطأ

وطن: رجح جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الشهيد الصحافية شيرين أبو عاقلة قتلت برصاص أحد جنوده، حيث تم اغتيالها خلال تغطيتها عملية لجيش الاحتلال في مدينة جنين في أيار/ مايو الماضي. وفق ما ورد في النتائج النهائية للتحقيق الإسرائيلي، حيث كشف عن تفاصيل اغتيال أبو عاقلة وسمح بنشرها، اليوم الإثنين.

وعلى الرغم من هذه الترجيحات، إلا أن المدعي العسكري قرر عدم فتح تحقيق جنائي مع الجندي قاتل الصحافية أبو عاقلة، حيث يرجح أن الجندي ومنذ اللحظة الأولى اعترف بأنه أطلق الرصاص صوب الصحافيين وبضمنهم أبو عاقلة.

ورغم هذه التطورات والمستجدات، بيد أن جيش الاحتلال وفي بيان صادر عنه لوسائل الإعلام حيال ما يدعي أنها "سلسلة التحقيقات" التي أجراها، يواصل التملص والترويج لعدة روايات، قائلا إنه "لا يمكن تحديد، بصورة جازمة، من كان وراء مقتل شيرين أبو عاقلة".

وأضاف جيش الاحتلال في بيانه "يأتي ذلك، رغم وجود احتمال كبير في أن تكون الصحافية قد قتلت بنيران خاطئة للجيش الإسرائيلي، أثناء إطلاق النار على من تم تشخيصهم كمسلحين فلسطينيين خلال معركة تعرضت فيها قوات الاحتلال الى وابل من الرصاص الكثيف والعشوائي، بشكل عرض حياة الجنود للخطر"، على حد تعبير جيش الاحتلال.